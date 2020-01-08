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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (3)

KAYIP MADENCİ ARANIYORAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Yasin Kılınç'ın öldüğü bölgeye ulaşan AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 2 metreyi bulan karda, kayıp Veli Bektaş'ı arıyor.

08.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:00Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (3)

KAYIP MADENCİ ARANIYOR

'nın ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Yasin Kılınç'ın öldüğü bölgeye ulaşan AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 2 metreyi bulan karda, kayıp Veli Bektaş'ı arıyor. Ekipler, olaydan sağ kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik'i sağlık kontrolünden geçirip, ilk müdahalelerini yaptı. Yasin Kılınç'ın cenazesi ise bulunduğu yerden alınıp, maden ocağına götürüldü.

Yetkililer, cenazenin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini, arama kurtarma çalışmasının ise aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı elektrik direkleri de zarar gördü.



Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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