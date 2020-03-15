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Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı

Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.

15.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:24
Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı
Van 'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta düşen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray kara yolunun açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekiplerinin çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Bahçesaray, İtfaiye, Van, Güncel

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