Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı
Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı Van-Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.
15.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:04
Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı
VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı. Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak uzman ekipler dün itibari ile bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı, Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise böylelikte 42'e ulaştı.
VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı. Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak uzman ekipler dün itibari ile bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı, Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise böylelikte 42'e ulaştı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı
Etiketler : Bahçesaray, İtfaiye, Van, 3. Sayfa
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