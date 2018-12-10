Çığ Altında Kalan Karakoç İçin Havanın İyi Olması Bekleniyor

2 Aralık
tarihinde Niğde
'nin Demirkazık dağında çığ altında kalan 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç için Meteoroloji Müdürlüğünden rapor bekleniyor.
Niğde'nin Çamardı
ilçesinde Demirkazık dağında tırmanış yapan 2 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan Hilal İşcan kurtarıldı, Mustafa Kemal Karakoç ise çığ altında kaldı.
Günlük ve anlık hava durumu alınıyor AFAD
İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek arama çalışmaları için Meteoroloji Bölge müdürlüğünden anlık hava durumu isteniyor. Farklı illerden gelecek arama ekiplerinin de hava durumunu beklediği 3 günlük normal hava durumu alınmasıyla arama tekrar başlayacak. - NİĞDE
Aralık,Niğde
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:03