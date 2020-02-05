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Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldıİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi.

05.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:02
Çığ altında kalan AFAD İl Müdürü kurtarıldı Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi.
Bu arada, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı

AFAD, Van, Güncel

Kaynak: AA


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