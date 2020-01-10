Haberler » Güncel » Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi - Haber

Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Veli Bektaş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:18Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi
'nın ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Veli Bektaş'ın cenazesi, memleketi 'ın ilçesinde toprağa verildi.
Evli ve 2 çocuk babası Veli Bektaş'ın (36) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak Göksun'un Kazandere Mahallesi'ne getirildi.
İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Bektaş'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Bektaş'ın yakınlarının yanı sıra Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Demirtaş, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Mesut Kıraç ve vatandaşlar katıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesinin ardından kurtarılan işçilerden Bekir Çalım ile Eray Mimik, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yasin Kılıç'ın cenazesi dün toprağa verilmiş, Bektaş'ın cesedi ise yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunmuştu.

Kahramanmaraş, Pozantı, Göksun, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:13  Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:13  Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Haber
17:12  Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Haber
17:12  Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Haber
17:07  Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:19:29