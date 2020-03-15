Çığ altından çıkarılan itfaiye erinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı - VAN
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığın altından bugün çıkarılan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cenazesi toprağa verildi.
15.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:07
Van- Bahçesaray kara yolunda düşen çığın altından bugün çıkarılan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cenazesi toprağa verildi.
Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan ve bugün yapılan çalışmalar sonucu cesedine ulaşılan itfaiye eri Daşdemir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan Daşdemir'in cenazesi Akköprü Mezarlığına getirildi. Duygusal anların yaşandığı cenazede, anne İran Daşdemir ile yakınları, Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağıt yaktı.
İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, mesai arkadaşları, akrabaları ile vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınan Daşdemir'in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.
Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan ve bugün yapılan çalışmalar sonucu cesedine ulaşılan itfaiye eri Daşdemir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan Daşdemir'in cenazesi Akköprü Mezarlığına getirildi. Duygusal anların yaşandığı cenazede, anne İran Daşdemir ile yakınları, Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağıt yaktı.
İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, mesai arkadaşları, akrabaları ile vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınan Daşdemir'in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bahçesaray, İtfaiye, Van, Güncel
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