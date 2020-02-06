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Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

06.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:05Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor
'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
Olası riskleri azaltmak için Aşağı Mahallesi'nden itibaren yol trafiğe kapatılırken, bölgede ise sadece AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, çığ altında 1-2 kişinin daha olabileceği değerlendiriliyor.
Toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/İHA)

Jandarma, Narlıca, AFAD, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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