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Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

07.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:33Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı
Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde sabah saatlerinde zorlu hava koşulları altında arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'e ulaşmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma yapıyor. - VAN

İtfaiye, Sabah, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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