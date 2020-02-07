Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde yürütülen arama çalışmalarına ara verildi.



İlki Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatılmıştı. AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde, sabah saatlerinde çığ altında olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'e ulaşmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu saat itibariyle çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekipler, olumsuz hava koşulları dolaylısıyla bölgeden ayrıldı. Hava şartları düzelince bölgeye girip tekrar inceleme yapıp uygun görürlerse kurtarma çalışmaları başlayacak" denildi. - VAN