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Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yarına bırakıldı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartları nedeniyle yarına bırakıldı.

08.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:05Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yarına bırakıldı
Van- kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartları nedeniyle yarına bırakıldı.

Çığ felaketi nedeniyle kentte bulunan ve sabah saatlerinde yola çıkan teknik ekip, bölgede yaptığı incelemelerin ardından olumsuz hava şartları nedeniyle itfaiye eri için arama kurtarma çalışması yapılamayacağına karar vererek en yakın askeri karakola geçti. Gün boyu karakolda kalarak uygun hava şartlarının oluşmasını bekleyen ekip; yoğun kar yağışı, tipi ve havanın kararmasıyla çalışmalarını yarına erteledi. Yarın sabah saatlerinde tekrar bölgeye giderek inceleme yapacak olan teknik ekibin, arama-kurtarma çalışmalarının başlatılıp başlatılmamasına karar verecek.

Öte yandan, dün akşam saatlerinden itibaren kapalı olan Van-Çatak-Bahçesaray karayolu da çığ tehlikesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma açılmadı. - VAN

Bahçesaray, Sabah, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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