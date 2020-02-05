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Çığ bölgesinde ikinci facia

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

05.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:10
Van- kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha meydana geldi. İlk bilgilere göre çığ altında bazı araç ve insanların kaldığı bildirildi.
(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/İHA)
Çığ bölgesinde ikinci facia

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA


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