Haberler » Güncel » Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor - Haber

Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor

Van-Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından güvenlik güçleri bölgeye araç geçişine izin vermiyor.

07.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:45Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor
Van- kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından güvenlik güçleri bölgeye araç geçişine izin vermiyor.
Salı günü düşen ilk çığ 5 kişiyi hayattan koparmış, arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 41'e yükselmişti. Bölgede arama çalışmaları bu sabah tedbirli olarak yeniden başlatıldı. 11'i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciası nedeniyle Van- kara yolu üzerinde güvenlik güçleri iki bölgede kontrol noktası oluşturdu. Görentaş bölgesinde oluşturulan noktada sadece Çatak ilçesine gideceklerini beyan edenlere izin verilirken, bu kişilerin ilerde Bahçesaray yoluna girmesini engellemek için de Çatak-Bahçesaray kavşağında ikici bir nokta oluşturuldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede itfaiye erini bulma çalışmaları da tedbirli bir şekilde sürdürülüyor.
(Şükrü Akyüz - Yılmaz Sönmez/İHA)

Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:22:32