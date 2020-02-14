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Çığ düşmesi sonucu kapanan Kayseri-Kahranmanmaraş yolu ulaşıma açıldı (2)

Kayseri'nin Sarız ilçesi Bostanlı mevkisine dün akşam çığ düşmesi sonucu kapanan Kayseri-Kahramanmaraş yolunda ulaşım normale döndü.

14.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:26
'nin ilçesi Bostanlı mevkisine dün akşam çığ düşmesi sonucu kapanan Kayseri- yolunda ulaşım normale döndü.
Dün gece ikinci çığ düşme tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verilen yolda, bu sabah erken saatlerde Karayolları ve Sarız Belediyesi ekipleri yeniden çalışma başlattı. Yol açma çalışmalarına AFAD ve jandarma ekipleri de destek verdi.
Yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, Kızılay Kayseri Şubesi ekipleri kumanya dağıttı.
Ekiplerin iş makineleriyle gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu yol, ulaşıma açıldı.
Pınarbaşı-Malatya yol ayrımında bekletilen araçların geçişine kısa süre içinde izin verilecek.
Öte yandan, çalışmalara ara verilmesinin ardından yola gece 6 kez daha çığ düştüğü öğrenildi.
Çığ düşmesi sonucu kapanan Kayseri-Kahranmanmaraş yolu ulaşıma açıldı (2)

Kahramanmaraş, Kayseri, Sarız, Güncel

Kaynak: AA


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