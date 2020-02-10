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Çığ düşmesinde hayatını kaybedenler için Gürpınar'da mevlit okutuldu

Gürpınar Kaymakamlığı ve belediyesi, Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidinin 33. kilometresinde düşen iki çığ olayında hayatını kaybedenler için hatim ve mevlit programı düzenledi.

10.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:24Çığ düşmesinde hayatını kaybedenler için Gürpınar'da mevlit okutuldu
Kaymakamlığı ve belediyesi, Van- kara yolundaki Karabet Geçidinin 33. kilometresinde düşen iki çığ olayında hayatını kaybedenler için hatim ve mevlit programı düzenledi.
Merkez Camisinde öğle namazının ardından gerçekleştirilen programda çığda yaşamını yitirenler için dua edildi, hatim indirildi, mevlit okutuldu.
Programın ardından belediye tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi.
Programa, Kaymakam Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: AA

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