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Çığ faciasında 8 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soyla, çığ faciasında 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

05.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:56Çığ faciasında 8 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soyla, çığ faciasında 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Van- kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığ faciasıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, "Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevk ettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının maalesef 8 olduğunu üzülerek duyuruyoruz" dedi.
(İHA)

Süleyman Soylu, Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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