Haberler » Güncel » Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi - Haber

Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi.

05.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:55Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi
Van- karayolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 60'tan fazla kişi de yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amiri Emrullah Ensari de hayatını kaybetti.
(İHA)

Bahçesaray, İtfaiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:17:14