Haberler » 3. Sayfa » Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi - Haberler

Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

05.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:58Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi
Van- kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. Şimdiye kadar 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaklaşık 70 kişi de yaralı olarak kurtarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dünkü çığ faciasında ise 5 kişi hayatını kaybetmişti. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:34:30