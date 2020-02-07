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Çığ faciasında ölenler için eller semaya kalktı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 41 kişi için cuma namazında dua edildi.

07.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:54Çığ faciasında ölenler için eller semaya kalktı
Van- kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 41 kişi için cuma namazında dua edildi.

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede kar yığınları altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmalarına öğle saatlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilmişti.

Yaşanan felakette ölenler, Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da anıldı. Cuma hutbesinde; sınır ötesindeki hain saldırıda, Van'da meydana gelen çığ felaketinde ve en son İstanbul'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı. Van'daki camilerde cemaat, hayatını kaybedenler için ellerini semaya kaldırarak okunan dualara bir ağızdan 'amin' dedi. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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