Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler
Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler Çığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret etti Van-Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat'ta meydana gelen felakette şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının...
18.03.2020 02:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 02:59
Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktülerÇığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret etti
VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat'ta meydana gelen felakette şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret ederek onların silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktü. İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 42'ye çıkmıştı. İlk çığ felaketinin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma ve güvenlik önlemi alan askerlerden 11'i, yaşanan ikinci faciada kar yığınlarının altında kalarak şehit düşmüştü. Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 11 şehit askerin ailesi Van'a getirildi. Van'da misafir edilen şehit aileleri, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte ilk olarak çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Evlatlarının kar yığınları altında kalarak şehadet şerbeti içtiği bölgede incelemelerde bulunan aileler, daha sonra Kayaboğazı Karakoluna geçtiler. Burada evlatlarının silah arkadaşları tarafından kapıda karşılanan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Askerlere sarılarak gözyaşı döken şehit aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu gezerek yetkililerden bilgi aldılar.
VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat'ta meydana gelen felakette şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret ederek onların silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktü. İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 42'ye çıkmıştı. İlk çığ felaketinin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma ve güvenlik önlemi alan askerlerden 11'i, yaşanan ikinci faciada kar yığınlarının altında kalarak şehit düşmüştü. Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 11 şehit askerin ailesi Van'a getirildi. Van'da misafir edilen şehit aileleri, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte ilk olarak çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Evlatlarının kar yığınları altında kalarak şehadet şerbeti içtiği bölgede incelemelerde bulunan aileler, daha sonra Kayaboğazı Karakoluna geçtiler. Burada evlatlarının silah arkadaşları tarafından kapıda karşılanan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Askerlere sarılarak gözyaşı döken şehit aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu gezerek yetkililerden bilgi aldılar.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler
Etiketler : Bahçesaray, Van, 3. Sayfa
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