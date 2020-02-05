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Çığ faciasının yaşandığı bölgede ikinci çığ riski

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci çığ riski olduğu bildirildi.

05.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:19Çığ faciasının yaşandığı bölgede ikinci çığ riski
Van- kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci çığ riski olduğu bildirildi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Bölgede etkili olan kar yağıyı ve tipi nedeniyle arama çalışmaları güçlükle devam ediyor. Bölgede ikinci bir çığ tehlikesi olması nedeniyle arama kurtarma ekipleri çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde çığ tehlikesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Sabah, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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