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Çığ faciasının yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı

Çığ faciasının yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı Yaklaşık 47 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda hummalı çalışma başladı Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yol havaların düzelmesiyle 47 gün sonra yol...

25.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:31
Çığ faciasının yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı
Yaklaşık 47 gündür kapalı olan Van- Bahçesaray yolunda hummalı çalışma başladı
VAN - Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yol havaların düzelmesiyle 47 gün sonra yol açma çalışmaları başladı.
Van-Bahçesaray kara yolunda 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günüde devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 42 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda bölge arama kurtarma ve güvenlik için gelen ekiplerin araçları çığ altına kaldı. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile yaklaşık 47 günden bu yana çalışmalara ara verilirken, havaların ısınmasıyla çalışmalar önceki gün itibarı ile yeniden başladı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir yandan çığ altına kalan araçlar tek tek çıkarırken, bir yandan da yol açma çalışmaları devam ediyor. Çığın meydana geldiği bölge yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, düşen çığlar dolayısıyla karın çok sert olduğundan dolayı yol açma çalışması yavaş yavaş ilerliyor. Çığ faciasının yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçesaray, Van, Yerel

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Çığ faciasının yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı

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