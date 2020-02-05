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Çığ felaketinde şehit acısı Kocaeli'ne düştü

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün Kocaeli'deki baba evine acı haber verildi.

05.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:18Çığ felaketinde şehit acısı Kocaeli'ne düştü
Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Astsubay Fatih Karagöz'ün 'deki baba evine acı verildi. Şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Van ili Bahçesaray Karayolu'nun 33. kilometresinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Askeri heyet tarafından şehit haberi şehit babası Selahattin Karagöz'e iletildi. Şehit haberinin ulaştırılması sonrasında Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde bulunan şehit Karagöz'ün baba evi Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit haberinin duyulmasının ardından Karagöz'ün baba evine, yakınları ve il protokolü tarafından taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Karagöz ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Emekli sigortacı Selahattin Karagöz ile ev hanımı Havva Karagöz'ün 3 çocuğundan biri olan Fatih Karagöz'ün baba ocağında üzüntülerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Şehidimize Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - KOCAELİ

Fatih Karagöz, Jandarma, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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