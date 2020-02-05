Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu! İşte son bilgiler

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Van 'da kuvvetli kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre, bölgede sıcaklık 2 derece olarak gösterilse de hissedilen sıcaklık sıfırın altında 3 derece olarak ölçülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

YARIN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.