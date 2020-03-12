Çiğ köfte almaya giden sürücü şok oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cadde üzerinde park halinde olan otomobil, bayır aşağı kendi kendine metrelerce giderek, yol ortasında bulunan beton saksıya çarparak durabildi.
12.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:51
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde cadde üzerinde park halinde olan otomobil, bayır aşağı kendi kendine metrelerce giderek, yol ortasında bulunan beton saksıya çarparak durabildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Menekşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir çiğ köftecinin önüne arabasını park eden sürücü dükkana girdi. Alışveriş yaparken el freni telinin kopması sonucu otomobil kendi kendine hareket etmeye başladı. Bayır aşağı giden otomobil kavşakta bulunan beton saksıya çarparak durabildi. Dükkandan çıkan araç sahibi park ettiği otomobili göremeyince önce bir şaşkınlık yaşadı. Metrelerce illerde duran arabasını gören sürücü hemen koştu. Arabasında maddi hasar meydana gelen sürücü, kimseye bir şey olmadığı için sevindi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hasarlı araç çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA
Kaza, Menekşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir çiğ köftecinin önüne arabasını park eden sürücü dükkana girdi. Alışveriş yaparken el freni telinin kopması sonucu otomobil kendi kendine hareket etmeye başladı. Bayır aşağı giden otomobil kavşakta bulunan beton saksıya çarparak durabildi. Dükkandan çıkan araç sahibi park ettiği otomobili göremeyince önce bir şaşkınlık yaşadı. Metrelerce illerde duran arabasını gören sürücü hemen koştu. Arabasında maddi hasar meydana gelen sürücü, kimseye bir şey olmadığı için sevindi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hasarlı araç çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Haberler
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Haberler
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi