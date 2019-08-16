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Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü

NİĞDE'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti.

16.08.2019 16:40 Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü
NİĞDE'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti.
Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Ssokak'taki çiğ köfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen Coşkun Miraç Azak, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kayabaşı, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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