01 Mart 2019, 17:12
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Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi

Çiğ köftelerinin lezzetinden çok doğal hareketleriyle gönüllerde taht kuran çiğ köfteci Ali Usta, son zamanlarda olumsuz şekilde gündeme gelmesinin ardından mesleği bırakarak memleketine döndüğü iddia edildi.

İstanbul Eminönü'nde çiğ köftecilik yapan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Çiğ Köfteci Ali Usta hakkında mesleği bıraktığı ve memleketi Hatay'a geri döndüğü söyleniyor.

MESLEĞE KÜSTÜ!

Sıradan bir çiğ köftecinin aksine dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluşan bu işletmenin sahibi Ali Usta, müşterilere olan sert tavrı ve şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti. Son olarak dükkanının önünde gitar çalan 2 gence saldırdığı anın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası eleştiri yağmuruna tutulan Ali Usta, bir yemek sitesinin iddiasına göre mesleğe küserek doğduğu şehir Hatay'a geri döndü.

ÇİĞ KÖFTE SATIŞI DEVAM EDİYOR

Ali Usta'nın yerine kardeşinin baktığı ve çiğ köfte satışını devam ettirdiği görüldü. Yemek sitesi yaptığı Instagram paylaşımla Ali Usta'nın mesleği bıraktığını iddia etti.

Magazin


YORUMLAR (60)
KADİR: merak etmeyin bir haftaya gelir . çiğköfte acı ama para tatlıdır :)
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DEVLETÇİ: Adam işini yapıyorken yanına saygısızlık yapmaya gidenlere laf yok saygısızlığa tepkiyeyse adamı ipe götürüyorsunuz yazıklar olsun kötü yorumculara
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DEVLETÇİ: Sen iyi adamsın ali usta
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HAKKI: merak etmeyin 1 ay tatile gitmiştir geri gelir buldu üç kuruşa mal edip 100 misli kazanmaya bırakılır mı o iş. saç uzatacaktır haber yapıp da pirim yaptırmayın şunlara saygısız
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MİSAFİR : Şu olumsuz yorum yapan gerizekalılar eminim sizlerde sürekli ali ustayı takip ediyordunuz
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