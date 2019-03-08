08 Mart 2019, 23:07
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Çiğ Köfteci Ali Usta'nın 7 Yıl Önceki Hali Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve doğal hareketleriyle milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Çiğ Köfteci Ali Usta'nın 7 yıl önceki görüntüleri herkesi şaşırttı. Ali Usta'nın "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Ali Usta'nın 7 yıl önceki halini gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan Ali Usta'nın 7 yıl önceki hali herkesi şaşırttı. Görüntülerde Ali Usta'nın şu anki haline göre daha sakin ve alçak gönüllü halleri dikkat çekiyor. Ali Usta, sıra bekleyenlere sinirlenmek yerine "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullanıyor.

MESLEĞİ BIRAKTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sıradan bir çiğ köftecinin aksine dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluşan bu işletmenin sahibi Ali Usta, müşterilere olan sert tavrı ve şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti. Son olarak dükkanının önünde gitar çalan 2 gence saldırdığı anın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası eleştiri yağmuruna tutulan Ali Usta, bir yemek sitesinin iddiasına göre mesleğe küserek doğduğu şehir Hatay'a geri döndü.

Magazin


YORUMLAR (17)
IMAM BAYILDI : Me alaka lan
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ANTEPLİ: İnsan gibi gidip edebiyle adabıyla yemek yemez de böyle soytarılık yapanları daha da soytarı yaparsan ileriki zamanlarda anana söverse şaşırma ki onu da hakedersiniz
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ÖZKAN : At kafaya bak bırakın böyle tipleri ya
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AHMET USTA: Ve anladı Ali usta insanlara seven yaramıyor oda taktik değişti. İşleri yoluna girdi. Devasa kuyruklarda küfür hakaret tokta yemek için bekledi insanlar. Helal sana Ali usta .
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DADAŞ: Ben gider bu adamı hasat ederim kime dayak atıyor
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