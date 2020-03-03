Çiğ köfteci, zabıta memurunu bıçakladı

ÇORUM'da, otogarda çiğ köfte dükkanı bulunan Erol Ç. (47), denetime gelen zabıta memuru Ahmet Y.'yi (50) çıkan tartışmada, omzundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah çevre yolu üzerindeki otobüs terminalinde meydana geldi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otogar içinde bulunan ve daha önce evrakı eksik olduğu belirlenen çiğ köfte dükkanına denetime gitti. İddiaya göre, dükkan sahibi Erol Ç. ile zabıta memuru Ahmet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Erol Ç., zabıta memuru Ahmet Y.'yi omzundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Y. hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Erol Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.