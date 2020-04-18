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Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor

Van'da 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

18.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:00
Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor
Van 'da 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Yolunun sürekli kapanması nedeniyle adeta dünyayla bağlantısı kesilen ve halk arasında "9. gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray, son yılların en çetin kışını geride bıraktı.
Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve yoğun kar nedeniyle karla kaplanan Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı havaların ısınmasına rağmen bazı bölgelerde 6 metreyi buluyor.
4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği yol, o günden bu yana hem olumsuz hava koşulları hem de yeni çığ tehlikesinden dolayı kapalı tutuldu.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, havaların ısınmasıyla yolun kapalı olan 35 kilometrelik bölümünün açılması için kontrollü olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Uzun süredir kapalı olan yolda zorlu bir çalışma yürüten ekipler, 25 günde büyük bir kısmını kardan temizledi.
Vali Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan da karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, yol durumu hakkında bilgi aldı.
"Kalıcı çözüm için çalışmalar devam ediyor"
Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 4-5 Şubat'ta 42 kişinin ölümüne neden olan çığ nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Çığ felaketinden bu yana Bahçesaray kara yolunun kapalı olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 25 gün önce ekipler bu yolda çalışma başlattı. Her gün 10 iş makinesi yolun her iki tarafında çalışma yürütüyor. Halen çalışma bitmedi. Pazartesiye kadar bu yolun ulaşıma açılarak Bahçesaray'ın Van'a bağlanmasını sağlamayı ümit ediyoruz. Bölgede hala çığların düştüğü bir mevsimi yaşıyoruz. Bu yolda bazı noktalar üç dört kez açılıyor. Bu nedenle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüz daha kalıcı bir çözüm için çalışma yürütüyor. Tek kalıcı bir yolu var, bu dağların tümününün baypas edilmesi. Bunun için de bir tünele ihtiyacımız var. Kalıcı çözüm için çalışmalar devam ediyor."
Karayolları 11. Bölge Müdürü Arslan da kapalı yolun her iki tarafında çalışma yürüttüklerini ve en kısa zamanda yolu ulaşıma açmayı hedeflediklerini ifade etti.
Vali Bilmez daha sonra karla mücadele ekibine tatlı ikram etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçesaray, Van, Güncel
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