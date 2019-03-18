18 Mart 2019, 17:33
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Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari-Şırnak Kara Yolu Açıldı

Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari-Şırnak Kara Yolu Açıldı

Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu açıldı.

Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak kara yolu açıldı.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan kara yolundaki çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, beş iş makinesiyle Çığlı ve Ortaköy bölgesindeki 4 noktada biriken metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen özverili çalışma ile yolu açan ekipler, yolda genişletme çalışması da yaptı. Kar, Şırnak, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA