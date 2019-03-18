Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari-Şırnak Kara Yolu Açıldı

Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak
kara yolu açıldı.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan kara yolundaki çalışmalarını tamamladı.
Ekipler, beş iş makinesiyle Çığlı ve Ortaköy
bölgesindeki 4 noktada biriken metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizledi.
Olumsuz hava şartlarına rağmen özverili çalışma ile yolu açan ekipler, yolda genişletme çalışması da yaptı.
Kar, Şırnak, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA