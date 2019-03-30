Çığ Nedeniyle Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Yürekli köy yolu, şantiye ekiplerinin 6 saatlik çalışmasının ardından tekrar ulaşma açıldı.
Şantiye ekiplerinden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde yağan yağmurların yumuşattığı kar kütlelerinin çığa dönüşmesi sonucunda ilçeye bağlı Yürekli köy yolu ulaşıma kapandı. Köylülerin durumu İlçe Özel İdare Şantiye ekiplerine bildirmesi üzerine köye giden ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN
Sason, Batman, Güncel
Kaynak: İHA