Çığ Nedeniyle Kapanan Yol 6 Saat Sonra Açıldı

Kaynak: İHA

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı.Alınan bilgiye göre, bugün akşam üzeri Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda 2'si küçük 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkilerinde meydana gelen çığlardan biri yolu tamamen kapattı. Diğer 2 çığ ise yolu kısmen etkiledi. Yolda araçlarıyla kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi. 6 saat kapalı kalan yol iş makinesinin bölgeye ulaşmasından 3 saat sonra yapılan çalışma ile açıldı.Öte yandan aynı yolda son 3 günde küçüklü büyüklü 8 ayrı çığ olayının meydana geldiği öğrenildi. - BİNGÖL