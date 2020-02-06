Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlara, şehit yakınlarına taziyelerini iletmesi-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camiye girişi ve namaz kılmasıKılınan namazın ardından cenaze namazı kılınmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlamasıCami dılşındaki şehit yakınları ve vatandaşlarŞehit cenazelerinin camiden çıkarılmasıVAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sebebiyle şehit düşen güvenlik korucuları için Çatak ilçesinde cenaze töreni düzenledi. (1)

Kaynak: AA