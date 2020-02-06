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Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor - Detay

Çığ altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik korucuları ve itfaiyecilerin cenazelerinin Çatak ilçesine getirilmesi Merkez Cami önündeki kalabalıkta görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cami önüne gelerek vatandaşlarla tokalaşması Cenaze araçlarının cami önüne gelmesi Van'daki çığ...

06.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:56

Çığ altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik korucuları ve itfaiyecilerin cenazelerinin ilçesine getirilmesi

Merkez Cami önündeki kalabalıkta görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cami önüne gelerek vatandaşlarla tokalaşması

Cenaze araçlarının cami önüne gelmesi 'daki çığ düşmesinin altında kalarak hayatını kaybeden 8 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye erinin cenazesi Van'ın Çatak ilçesine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenin ardından cenazeler ilçe mezarlığında defnedilecek.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 10 kişinin cenazesi Çatak ilçesine getirildi. Çok sayıda vatandaş, ilçedeki Merkez Cami önünde toplanarak cenazelerin getirilmesini bekledi.

Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor - Detay

Süleyman Soylu, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA


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