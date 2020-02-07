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Çığ şehitleri için hatim okutuldu

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen faciada hayatını kaybeden 41 kişi için Edremit ilçesinde hatimler okutuldu.

07.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:01Çığ şehitleri için hatim okutuldu
Van- kara yolunda meydana gelen faciada hayatını kaybeden 41 kişi için ilçesinde hatimler okutuldu.

Van-Bahçesaray kara yolunda art arda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan üzücü felaketin yankıları sürerken, Edremit ilçesindeki Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide hatimler okutuldu. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehitler için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için bugün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, "Edremit Kaymakamlığının öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - VAN

Edremit Belediyesi, Bahçesaray, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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