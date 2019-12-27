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Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

27.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:23 Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, çiğ süt ile tiftik üretimi destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, "2019 Yılı Temmuz- Ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemeleri, yetiştiricilerimize bugün (27 ) saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecektir. 2019 yılı Temmuz-Ağustos ayı çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 266 bin 163 yetiştiricimize 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon TL destek ödenecek. Ayrıca 2019 yılı tiftik üretimi desteği kapsamındaki ödemeler de bugün tek seferde ödenecek. 2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde 253 bin yetiştiricimize 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon TL destek ödemesi yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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