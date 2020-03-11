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Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı

Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

11.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:14
Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı
Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan- Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Karayolları 183'üncü Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır açılmayan yolda yapılan karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 araç ile 8 kişilik ekibin, kar altında olan yaklaşık 9 kilometrelik bölgede yoğun çalışmanın ardından yolu çift yönlü trafiğe açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ardanuç, Ardahan, Güncel

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