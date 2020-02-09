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Çığ tehlikesine dikkat!

Erzincan Valiliği'nce meteorolojik uyarı yayımlanarak çığ tehlikesine dikkat çekildi.

09.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:16Çığ tehlikesine dikkat!
Valiliği'nce meteorolojik uyarı yayımlanarak çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteorolojik uyarıda şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 09 Şubat 2020 günü saat 11.00 ile 14 Şubat 2020 günü saat 17.00'a kadar ilimiz genelindeki dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Bu kapsamda dik eğime sahip yüksek kesimler ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan olası muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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