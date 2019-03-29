Çığ yola böyle düştü
HAKKARİ - İran
sınırında bulunan Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Alan köyü yoluna inen çığ, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Şemdinli ilçe merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Şehitler Çeşmesi bölgesinde Alan köyü yoluna çığ düştü. Bölgeye gönderilen ekipler, yolun açılması için çalışmalara başladı. Köye gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise, olaydan şans eseri kurtuldu. Düşen çığı saniye saniye görüntüleyen köylüler ise, uzun süre yolun açılmasını beklediler.
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Kaynak: İHA