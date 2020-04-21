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Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu kardan temizlendi

Van'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, 78 gün aradan sonra kardan temizlendi.

21.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:48
Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu kardan temizlendi
Van 'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolu, 78 gün aradan sonra kardan temizlendi.
Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu, 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığın düşmesinden bu yana hem olumsuz hava koşulları hem de yeni çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutuluyor.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, havaların ısınmasıyla, yolun kapalı olan 35 kilometrelik bölümünü 32 gün süren çalışmayla kardan temizledi.
Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu açılan yol, çığ riski nedeniyle bir süre daha ulaşıma kapalı tutulacak.
Karayolları ekip şefi Faruk Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları 11 iş makinesi ve 25 kişilik ekiple yürüttüklerini söyledi.
Yolu zorlu bir çalışmanın ardından ulaşıma hazır hale getirdiklerini belirten Çeliker, "Yol boyunca kar kalınlığı 2 metrenin altına düşmüyor. Bu yıl çok fazla kar yağdı. 35 kilometrelik bölümü zorlu coğrafya ve iklim şartlarına rağmen açtık. Türkiye'de bu mevsimde karla mücadelenin olduğu nadir bölgeyiz." diye konuştu.
Bahçesaray'a, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden gidilen alternatif yoldan ulaşım sağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçesaray, Van, Güncel
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