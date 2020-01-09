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Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu

Adana'nın Pozantı ilçesinde, önceki akşam düşen çığ altında kalan işçi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

09.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:32Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu
'nın ilçesinde, önceki akşam düşen çığ altında kalan işçi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ocak'ta Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışması sonuçlandı.

Ekipler, kar altında kalan Bektaş'ın cesedine ulaştı. Yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunan Bektaş'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. - ADANA

Pozantı, Adana, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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