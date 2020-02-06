Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş

Van'da önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 34 kişiden Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'ın acı haberi, dün akşam Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Behiye-Recep Deniz çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan şehidin acı haberini Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül sağlık görevlileri eşliğinde iletti.

BAYRAKLARLA DONATILDI

Deniz çifti ile şehidin ağabeyi Ümit, büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehit evinin bulunduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı.

"ANNEME SÖYLEME"

Öte yandan, Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Ufuk Deniz'in, arama kurtarma çalışmalarına katılmadan önce ağabeyi Ümit Deniz'i arayarak, "Operasyona gidiyoruz, bölgede telefon çekmeyebilir. Annem üzülmesin, söyleme" dediği öğrenildi.

ANNESİ 160 KEZ ARADI

Anne Behiye Deniz'in ise, çığ faciasını televizyonda gördükten hemen sonra oğlunu 160 kez aradığı ortaya çıktı. Acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğulan anne Behiye Deniz komşularına, "Oğlumu 160 kere aradım; ancak bir türlü ulaşamadım, acısı yüreğime düşmüştü" dedi.

Şehit Ufuk Deniz, bugün ikindi düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.