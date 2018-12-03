Çiğdem Batur ile Onur Gülmek Ayrıldı

Yaklaşık 2,5 ay önce nişanlanan Çiğdem Batur ile Onur Gülmek sürpriz bir şekilde ayrıldı. İki yıldır birlikte olan çift ayrılık kararını sosyal medyadan duyurdu.

"NOKTALAMA KARARI ALDIK"

Çiğdem Batur ve Onur Gülmek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ayrılık açıklamasında, "Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz birlikteliğimizi 'saygı ve sevgi' çerçevesinde noktalama kararı aldık.Bu süreç içerisinde hakkımızda yapılacak olası haberlerde değerli basın mensubu arkadaşlarımızın göstereceği duyarlılık için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Açıklamaya ünlü çiftin sevenleri de sessiz kalmadı. Batur'un bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzel bir çifttiniz keşke ayrılmasaydınız." yorumunu yaptı.