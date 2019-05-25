Çiğdem Batur'un İtalya'da Keşfettiği Sercan Karabacak İlk Single'ını Hazırladı

Sosyal medyada paylaştığı videolarıyla da geniş bir hayran kitlesi edinen Karabacak'ın ilk single'ı "Ölüm Ölmez", Soykan Production etiketiyle çıktı.

6 aylığına gittiği İtalya'da yolunun Çiğdem Batur'la kesişmesi, Sercan Karabacak'ın hayatını değiştirdi. Sokakta şarkı söylerken dinlediği Karabacak'ın sesinden çok etkilenen Batur, bu genç yeteneği tüm Türkiye'nin tanımasını istedi ve onu Soykan Production'ın sahibi Pınar Soykan'la tanıştırdı. Soykan'ın da destek vermesiyle ilk single'ının hazırlıklarına başlayan Sercan Karabacak, "Ölüm Ölmez" adlı çalışmayı kısa sürede tamamladı.

BU HİKAYENİN KAHRAMANI ÇİĞDEM BATUR

Söz ve müziği Sercan Karabacak'a ait olan, aranjesini ise Toylan Kaya'nın yaptığı "Ölüm Ölmez", 23 Mayıs Perşembe günü Soykan Production Pınar Soykanetiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Çiğdem Batur, single'ın süpervizörlüğünü de üstlendi. Sercan Karabacak, sosyal medya hesaplarında paylaştığı şarkı videolarında da kendisine eşlik eden Çiğdem Batur'a minnettar: "Bu hikayenin kahramanı Çiğdem Batur. Kendisi bana güvendi ve Soykan Production'la bir araya gelmemi sağladı. Aslında profesyonel kariyerimin başlaması Çiğdem sayesinde oldu diyebilirim. Pınar Soykan da sağ olsun bu süreçte her şeyin en iyisi olması için çok uğraştı. Onlara ne kadar teşekkür etsem az."

KLİP ÇEKİMLERİ YORDU AMA HARİKA BİR İŞ ÇIKTI

2019 yazının hit şarkıları arasına girmeye aday "Ölüm Ölmez"in video klibi de hayli iddialı. Yönetmen koltuğunda Bilal Yalçın'ın oturduğu klip, Şile'de farklı mekanlarda çekildi. Çekimler 22 saatte tamamlandı. Ortaya çıkan çalışma, genç yetenek Sercan Karabacak'ı çok mutlu etti: "Çekimlerde çok yorulduk ama buna değdi. Bilal Yalçın ve onun muhteşem ekibi, harika bir iş çıkardı. Güzel bir klip çektik, çok içime sindi."

KENDİME ÇOK GÜVENİYORUM

"Ölüm Ölmez"le müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Sercan Karabacak, yoluna kendi besteleriyle devam edecek: "Öncelikli hedefim, müzik piyasasında önemli bir yer edinmek. Kendime bu konuda çok güveniyorum. En büyük dileğim de yaptığım bestelerle insanların duygularına tercüman olabilmek ve onların sevgisini kazanabilmek."

Kaynak: Bültenler