Haberler » Güncel » Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Haber

Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi

KAYSERİ'de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Aydemir (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:31 Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi

KAYSERİ'de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Aydemir (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Ekim günü Talas ilçesi Deliçay Sokak'ta Çiğdem Tokgöz'ün yaşadığı evde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan evli Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçaklayarak, öldürdü. Yakınları tarafından polise teslim edilen Aslan Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Aslan Aydemir hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık ile Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme, son sözünde "Pişmanım" diyen Aydemir'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada iyi hal ve tahrik indirimi uygulamadı.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10   Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Haber
17:10   Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Haber
17:10   Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Haber
17:06   Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar - Haber
17:04   Huzur'da "âşıklar bayramı" - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:14:01