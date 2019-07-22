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Ciğerden okuyan adamdan "Ciğerden"

Güçlü sesi ve ciğerden okuma tekniği ile, müzik dünyasının önemli isimlerinden Ekrem Düzgünoğlu'ndan bambaşka bir eser "Ciğerden"

22.07.2019 17:31 Ciğerden okuyan adamdan "Ciğerden"

Müzik hayatına küçük yaşta, er meydanı sayılan Ankara düğünlerini çalarak başlayan, ardından çocukluktan beri hayallerini süsleyen İstanbul'a konservatuar okuma için gelen Ekrem Düzgünoğlu; "Berduş" "Sultanım" "Dermansız" gibi onlarca hitine, yeni birisini daha ekledi "Ciğerden"

Sözü ve Müziği Ekrem Düzgünoğlu'na ait bu eser, tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

"İnsan ömrü 4 mevsim gibidir. İlkbaharda doğarsın, yazın gençliğini yaşarsın, sonbaharda olgunluk evresindesindir ve kışın yavaş yavaş sona gelmişsindir. İşte bu eserimde bir insanın 4 mevsiminden geriye kalan ciğerden sevmektir olgusunu yansıtmaya çalıştım" diyen Ekrem Düzgünoğlu bu olguyu klipinde de seyirciye aktarmaya çalıştı.

Kaynak: Bültenler
İstanbul, Ankara, Güncel

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