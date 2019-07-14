14.07.2019 15:47
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Çığırtkanlık yapan işletmeler mühürlendi

Çığırtkanlık yapan işletmeler mühürlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, çığırtkanlık yapıldığını belirledikleri 5 işletmeyi geçici olarak mühürleyipfaaliyetine son verdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, çığırtkanlık yapıldığını belirledikleri 5 işletmeyi geçici olarak mühürleyipfaaliyetine son verdi. 5'er gün süreyle kapalı kalacak işletmelerin kapısına da cezai gerekçeyi belirtir nitelikte afiş asıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, kent disiplininin sağlanması yönündeki talimatı doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde denetim yaptı. Ekipler çığırtkanlık yapıldığını tespit ettikleri 5 işletmeyi, 5'er gün süreyle kapattı. Kapatılan işletmelerin kapısına da cezai gerekçeyi belirtir nitelikte afiş asıldı. Zabıta ekiplerinin sezon boyunca denetimlerini sıklaştırarak gerçekleştirmeye devam edeceğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Tüm esnaflarımız kent disiplinini bozacak hal ve hareketlerden uzak dursunlar" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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