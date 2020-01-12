Haberler » Güncel » Çiğli Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı - Haber

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Çiğli Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen Ali Rıza Koçer, arabasını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

12.01.2020 07:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 07:16Çiğli Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
İZMİR'in ilçesinde, Çiğli Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen Ali Rıza Koçer, arabasını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda Koçer herhangi bir yara almazken, polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde aracını park etmek isteyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ardı ardına ateş açtı. Koçer olayda herhangi bir yara almazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay mahalini kapatarak delilleri inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganların 6 el ateş açtığı ve sonra kaçtıkları öğrenildi. Olay sonrasında CHP'li Çiğli Belediye Başkanı  Utku Gümrükçü olay yerine gelerek bilgi aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- İzmir

İzmir, Polis, Çiğli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:35  Engelliler için işkenceye dönüşen beşyol metrobüs istasyonu yenilenecek - Haber
08:30  Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak - Haber
08:28  Ümraniye'deki market soygunu güvenlik kamerasında - Haber
08:25  Sarıyer'de ters yöne giren alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu - Haber
08:21  Yunus polisinin şehit olduğu kazada, meslektaşına ve taksiciye hapis istendi - Haber
00:07  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
12.01.2020 08:39:58