17.07.2019 12:01
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Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Açıklaması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Açıklaması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak, bunu da 5 yıl içinde ispatlayacağız." dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, " İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak, bunu da 5 yıl içinde ispatlayacağız." dedi.
Utku, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, belediye başkanlığının ilk 100 günündeki çalışmalarını ve projelerini anlattı.
İşe kurumsal dönüşümle başladığını vurgulayan Gümrükçü, kadın müdür sayısını yüzde 100 artırdıklarını, iş sağlığı ve güvenliği, ambulans hizmetleri, KOSGEB iş edindirme gibi alanlarda 13 yeni hizmet birimi kurduklarını söyledi.
"Birey değişirse toplum değişir" sloganıyla sosyal hizmet projeleri hazırladıklarını dile getiren Gümrükçü şöyle konuştu:
"Şehit ve engellilere katı atık bedeli indirimi uygulayacağız. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası içinde kalan Homa Dalyanı'nda sivil toplum örgütlerinin katılımıyla temizlik çalışması yapıldı. Çiğli'de değişimi hedefliyoruz. İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak, bunu da 5 yıl içinde ispatlayacağız."
Kaynak: AA
İzmir, Çiğli, Güncel

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